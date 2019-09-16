В Китае в кадр попал перспективный гиперзвуковой беспилотник

В сети появились снимки с процессом подготовки военнослужащих Народно-освободительной армии Китая к военному параду, который будет посвящён годовщине образования КНР. Сам парад пройдёт в Пекине 1 октября.

Источник изображения: weibo.cn

Особое внимание обращают на себя единицы новейшей (перспективной) китайской военной техники, которые попали в кадр во время репетиции военного парада. Среди прочего в объективы фотокамер китайских репортёров попал беспилотный летательный аппарат, который провезли на автомобильной платформе 8х8. Несмотря на то, что беспилотник был накрыт маскирующим чехлом, можно сделать определённые выводу о его размерах и конструкции.

Судя по фото, длина этого беспилотника, выполненного в варианте "летающее крыло", составляет около 12 м. При этом хвостовая часть беспилотника отличается о того, что изначально изображали на китайской графике.

Источник изображения: weibo.cn

Как пишут китайские журналисты, это прототип гиперзвукового ударного беспилотного летательного аппарата (ГУ БПЛА), который в итоге будет развивать скорость около 5,5 М. Отмечено, что беспилотник получит возможности сохранения высокой маневренности даже не предельной для себя скорости.

В этой связи специалистов заинтересовал вопрос относительно того, какие двигатели установлены (или будут установлены) на ГУ БПЛА для НОАК? Пока на этот вопрос официальные источники в Китае ответа не дают, как не сообщают и того, для каких конкретно целей его собираются применять.

По одной из выдвинутых версий, этот БПЛА планируется использовать в качестве инструмента прорыва ПВО-ПРО. Если Китаю действительно удастся реализовать замысел по БПЛА с гиперзвуковой скоростью, то это станет существенным шагом вперёд в плане разработки современного оружия.

Источник изображения: weibo.cn

Фоторепортёры показали и другой беспилотник, который готовят к показу на параде.