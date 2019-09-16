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16.09.2019
Известия.ru

Стали известны особенности нового российского корвета "Меркурий"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Новый корвет "Меркурий" проекта 20386 будет обладать особенностями, не имеющими аналогов. Об этом 15 сентября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя главного конструктора кораблей проекта Александра Дадыкина.

"Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения — кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет — вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой. За счет применения этого технического подхода реализовывается возможность погрузки модульного вооружения в трансформерный отсек и размещения там этого дополнительного вооружения", — рассказал Дадыкин в эфире телеканала "Звезда".

Особенностями "Меркурия" являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, роботизированные комплексы, радиоэлектронное вооружение, увеличенная дальность плавания и уменьшенная численность экипажа, а также высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении.

Кроме этого, новый военный корабль получит два газотурбинных двигателя с частичным электродвижением.

"Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях, 20–30 узлов, эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин. Общая мощность этой энергетической системы превышает 55 тыс. лошадиных сил", — пояснил Дадыкин и отметил, что для российских корветов это применяется впервые.

Проект 20386 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Производимые им корветы могут поражать надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также оказывать артиллерийскую поддержку высадке морских десантов.

12 сентября на Амурском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
20386
Робот
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