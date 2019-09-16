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16.09.2019
Российская газета

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

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Источник изображения: rg.ru

Черноморский флот следит за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

- Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17.30 мск 14 сентября 2019 года в акваторию Черного моря, - говорится в сообщении центра.

По данным военных, дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за американским судном.

Как напомнили ранее в Минобороны РФ, в соответствии с положениями международной конвенции Монтре, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американских военных кораблей в Черном море не должно превысить 21 день.


Надежда Столярчук

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