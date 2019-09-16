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16.09.2019
bmpd.livejournal.com

Контракт на модернизацию индийских эскадренных миноносцев проекта 15

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Как сообщило 12 сентября 2019 года правительство Индии, министерство обороны Индии подписало с российским АО "Рособоронэкспорт" контракт на модернизацию зенитных ракетных комплексов "Кашмир" ("Штиль") и радиолокационных комплексов "Фрегат-МАЭ" на трех индийских эскадренных миноносцах проекта 15 (типа Delhi). Работы будут осуществляться в Индии, с привлечением индийской промышленности в качестве поставщика ряда комплектующих.

Эскадренный миноносец D 62 Mumbai проекта 15 (типа Delhi) ВМС Индии (с) ВМС Индии

Напомним, что эскадренные миноносцы индийского проекта 15 были спроектированы в 1980-е годы при головной роли Северного проектно-конструкторского бюро (Санкт-Петербург) и оснащены практически полностью вооружением и оборудованием российского производства. Головной эсминец проекта 15 D 61 Delhi был заложен на индийском судостроительном предприятии Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае в декабре 1992 г.ода и сдан индийскому флоту в 1997 году, а два других корабля (D 60 Mysore и D 62 Mumbai) были введены в строй 1999 и 2001 годах.

Можно предположить, что модернизация ЗРК "Кашмир" ("Штиль") на эсминцах этого типа будет включать переход на зенитные управляемые ракеты серии 9М317Э.

Носовая балочная пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Кашмир" ("Штиль") и антенна радиолокационного комплекса "Фрегат-МАЭ" на эскадренном миноносце D 62 Mumbai проекта 15 (типа Delhi) ВМС Индии (с) Michael Foo

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
Компании
Mazagon Dock
РОЭ
СПКБ
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