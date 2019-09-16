Здоровье не то: 60-летнего космонавта исключили из отряда

Самый возрастной российский космонавт исключен из отряда

Главная медицинская комиссия исключила из летного отряда самого возрастного действующего российского космонавта, 60-летнего Федора Юрчихина по состоянию здоровья. Заключение комиссии теперь должно быть утверждено приказом после заседания межведомственной комиссии. В октябре 2002 года Юрчихин совершил свой первый полет на американском шаттле Atlantis.

Самый возрастной действующий российский космонавт - 60-летний Федор Юрчихин - исключен из отряда, такое решение приняла Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Причиной стало здоровье пилота. По словам командира отряда космонавтов Олега Кононенко, заключение комиссии теперь должно быть утверждено приказом на отчисление Героя России, который может быть выдан только на заседании межведомственной комиссии, передает РИА "Новости".

В октябре 2002 года Юрчихин совершил свой первый полет на американском шаттле Atlantis STS-112 в качестве специалиста полета. Проводил работы на орбите вместе с экипажем 5-й основной экспедиции МКС. Во время полета впервые в мировой практике, находясь на орбите, принимал участие в переписи населения.

В апреле нынешнего года Юрчихин уже допускал возможное несоответствие своих физических кондиций требованиям для полетов.

"Я еще не включен в экипаж, потому что мне еще надо пройти медицину. А по ней пока, откровенно говоря, есть вопросы. Не могу сказать, что совсем уж нерешаемые, но есть. Тут в первую очередь надо спросить самого себя - готов ли полететь? Мне уже 60 лет. И сказать, что есть большое желание уйти в рядовой длительный полет, я не могу", - пояснял космонавт.

Он также делился своими пожеланиями о будущем, но оговаривался, что, возможно, им не суждено сбыться.

"В будущем мне бы хотелось совершить какой-нибудь короткий по длительности полет, интересный по задачам. К примеру, облет Луны на корабле "Союз".

Это просто мечта! Но надо быть реалистом. С учетом того, что полеты на Луну сдвигаются, правильнее доверить их выполнение тем молодым ребятам, которые сегодня находятся в отряде космонавтов", - указывал пилот.

Сейчас отряд космонавтов насчитывает 25 человек, все они являются сотрудниками ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина". Два человека из отряда находятся на МКС. Это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку, передает ФАН.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко пояснил, что для выхода на орбиту нет четко определенных возрастных требований, важнее здесь - состояние здоровья, передает НСН.

"60 лет для космонавтов - это не преграда для полетов. Паша Виноградов 60 лет на борту справлял - и ничего! Ограничений по возрасту ни в одном документе не прописано. Докажи, что ты здоров - и летай. Докажи, что у тебя кровь хорошая, нет хронических заболеваний. Ну, конечно, медицина на космонавтов в этом возрасте смотрит косовато. Когда медицина ищет, она обязательно что-нибудь находит", - указал специалист.

В прошлом месяце Роскосмос приступил к практической реализации планов пилотируемых полетов на Луну. Ранее руководитель корпорации Дмитрий Рогозин не раз подвергался критике за постоянные рассуждения о грядущих через много лет миссиях в дальний космос на фоне текущих неудач Роскосмоса.

"Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны", - так звучит название тендера начальной стоимостью свыше 373 млн рублей, размещенного на сайте госзакупок.

Целями научно-исследовательских работ по этому направлению названы создание перспективных систем жизнеобеспечения регенеративного типа, робототехническое обеспечение пилотируемых полетов, отбор, реабилитация космонавтов, создание космических средств обитания, новых конструкционных материалов. Кроме того, к ним относится создание пилотируемого лунного взлетно-посадочного комплекса и обеспечение здоровья человека в лунных миссиях, говорится в документах закупки.

Из документов следует, что

пилотируемая лунная программа разбита на три условных этапа под названиями "Вылазка", "Форпост" и "База".

Одним из заданий стала разработка предложений по проектному облику и требований к техническим характеристикам ядерной энергетической установки мощностью 5-10 кВт для использования в программе пилотируемого исследования и освоения Луны.

Также исполнитель должен разработать проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года "и дальнейшую перспективу".

При освоении Луны и окололунного пространства планируется широко использовать методы 3D-печати. В частности, планируются "Исследования процессов формообразования элементов крупногабаритных космических конструкций из различных минералов лунного происхождения и химических компонентов в условиях поверхности Луны с использованием методов ЗD-печати".

Рафаэль Фахрутдинов