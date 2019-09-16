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16.09.2019
Независимое военное обозрение

Кадровая кузница Офицерского корпуса отметила 75-летие

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Фото Евгения Келя
Фото Евгения Келя.

14 сентября в Нижнем Новгороде отпраздновали 75-летний юбилей Московского (Горьковского) суворовского военного училища. Учебное заведение основали 1 октября 1944 года в Горьком, спустя 12 лет его перевели в Москву. В торжествах приняли участие свыше 600 человек – это выпускники училища разных лет и ветераны Вооружённых Сил РФ; воспитанники Московского суворовского военного училища, Нижегородских кадетских корпусов, школ и классов; представители местных органов власти и общественности. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия, общественной организации "Московские суворовцы".

В полдень у памятника генералиссимуса Александра Васильевича Суворова состоялся митинг. Обращаясь с приветственным словом, выпускник Горьковского суворовского военного училища 1953 года, полковник в отставке, автор многочисленных трудов по истории кадетских корпусов России Владлен Гурковский напомнил, что Горьковское суворовское училище выпустило 620 человек, из них 8 суворовцев стали генералами Советской Армии. "Война закончилась и многие выпускники Горьковского суворовского военного училища уволились из армии. Но, и в гражданской жизни суворовцы дали стране 8 докторов наук, 25 кандидатов наук, 8 изобретателей и 8 писателей. Среди выпускников суворовского училища Александр Иванович Мартыненко стал академиком. Все сегодня знают новейшие достижения нашей оборонной крылатой ракеты и Александр Иванович - один из лучших топографов страны. Он участвовал в разработке этих ракет. За что был удостоен государственной премии и стал академиком наук", - отметил Владлен Гурковский.

После торжественных речей прошли показательные выступления. Своё умение владеть оружием и поэтические способности продемонстрировали нижегородские кадеты и московские суворовцы. Затем участники акции посетили памятное место, где раньше находилось Горьковское суворовское военное училище. С 1944 по 1956 гг. училище размещалось в доме № 25 по улице Лядова, ныне ул. Большая Печерская. Сейчас на этом здании закреплена мемориальная доска. Здесь ветераны-суворовцы рассказали юным воспитанникам об истории училища и сфотографировались вместе.

По словам выпускника Московского суворовского военного училища 1983 года, председателя общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова, сегодня в Нижнем Новгороде мы открыли чреду праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Московского (Горьковского) суворовского военного училища.

"Так уж исторически сложилось, что первый среди губернских кадетских корпусов в Российской Империи открыли в Нижнем Новгороде. Новгородский кадетский корпус, созданный в 1834 году по воле Николая I, сначала располагался в нескольких километрах от Великого Новгорода. В 1866 году военно-учебное заведение перевели в Нижний Новгород и преобразовали в военную гимназию. Через 16 лет её переименовали в Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, расформированный в 1918 году, - рассказал Дмитрий Нестеров. - От всего сердца хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина и всех жителей Нижнего Новгорода за трепетное и доброе отношение к суворовским и кадетским традициям. Это наш общий праздник и очень приятно, что по прошествии нескольких столетий славные воинские традиции ни Нижегородской земле не только сохраняются, но и преумножаются".

Финальным аккордом праздника стали торжественное собрание и концерт, состоявшиеся в Детском доме творчества. Кадеты и суворовцы устроили для ветеранов и гостей музыкально-поэтический вечер. Суворовцы первых наборов не остались в стороне и исполнили гимн Горьковского суворовского военного училища.

Начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Наталья Поляшова поздравила собравшихся с праздником кадетского братства, которое живо до сих пор. "Очень здорово, что в сегодняшних торжествах наравне с ветеранами участвуют воспитанники Московского суворовского военного училища, Нижегородского кадетского корпуса им. генерала армии В.Ф. Маргелова и Нижегородской кадетской школы-интернат им. Героя РФ А.Н. Рожкова. Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим дорогим ветеранам, которые с любовью и теплотой передают свои знания подрастающему поколению", - заключила она.

1 октября Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметит 75-летие с момента своего образования. За эти годы училище окончили более 14 тыс. человек. Около 500 человек стали видными военачальниками, академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства, а также известными спортсменами.


Анатолий Жильцов

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