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16.09.2019
ТАСС

Минобороны РФ и промышленность проработали концептуальные варианты нового авианосца

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Олег Рязанцев
Олег Рязанцев.
Источник изображения: fea.ru

Как сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, Россия готова к строительству авианосца

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и оборонная промышленность проработали несколько вариантов создания авианосца нового типа, в том числе атомный и неатомный. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

"Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении", - сказал Рязанцев.

По словам замминистра, Россия готова к строительству авианосца. Более того, подчеркнул Рязанцев, "долгосрочной программой кораблестроения, которая утверждена президентом, предусматривается строительство такого корабля нового типа".

В июле главком ВМФ РФ Николай Евменов на Международном военно-морском салоне сообщил, что российский флот получит атомный авианосец, но не в ближайшей перспективе. 9 мая вице-премьер России Юрий Борисов отметил ТАСС, что строительство авианосца давно есть в планах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Авианосец
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