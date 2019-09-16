Голуби оказались самыми эффективными шпионами

К шпионской деятельности на территории других стран США привлекали перелетных птиц, дельфинов, кошек и собак, но самыми эффективными "шпионами" были голуби.

ЦРУ рассекретило данные времен Холодной войны о работе с животными, сообщает 14 сентября Gulf News.

В опубликованных отчетах ЦРУ сообщается, что к 1967 году ведомство потратило более 600 тысяч долларов на работу по использованию различных животных для шпионажа.

В рамках операции под кодовым названием Tacana голубей использовали для аэросъемки территории противника. Животных снабжали микрокамерами и забрасывали в исследуемое место контейнер с птицами на парашюте.

Изучался вопрос использования перелетных птиц, для выяснения использует ли Советский Союз химическое оружие.

Шли работы по тренировке дельфинов для проникновения в гавань противника. Несмотря на хороший потенциал обучения, проект застопорился из-за проблемы передачи контроля над животными от тренера к агенту.

Велись работы по дистанционному контролю над поведением собак-поводырей с помощью электрическим импульсов, посылаемых в мозг собаки. Кошки американцы интересовали на предмет помещения внутрь животного прослушивающего устройства.