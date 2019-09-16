Зеленский бросит на завоевание Донбасса радио и телевидение

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению ситуации на Донбассе, но и на текущем этапе у Киева есть что предложить людям, которые "оказались по ту сторону".

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим", - сказал Пристайко.

По его словам, пишет Hromadske, эти предложения будут отличаться от предлагавшихся предыдущими властям страны. Пристайко сказал, что речь идет, например, о восстановлении моста в станице Луганской и разведении сил в этом районе.

Ранее Киев исключил внесение изменений в конституцию относительно особого статуса Донбасса, напоминает Eadaily.