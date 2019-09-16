Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что в результате воздушного нападения на нефтяные объекты добыча нефти в стране сократилась вдвое. Потерь среди персонала нет.

Прекращены поставки сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, то есть примерно 50% добычи компании, уточнил министр.

"Взрывы привели также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, это наполовину сократит запасы этана и СПГ", - сообщил Азиз бен Сальман. Часть этих потерь планируется компенсировать из резервных хранилищ.

Об атаке дронов на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco сообщили СМИ. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы).

Как уточнил министр, террористические атаки привели к временной приостановке производства на предприятиях в Абкаике и Хурайсе.