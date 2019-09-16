Китайские СМИ: в украинских "Зубрах" нас интересовали лишь технологии

В настоящее время ВМС Китая располагают четырьмя десантными кораблями на воздушной подушке типа "Зубр", два из которых были построены украинской стороной, два – собственными силами. Как указывают СМИ КНР, продолжение серии не предвидится.

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"Зубры" создавались в рамках соглашения 2009 года, подписанного с Киевом. В соответствии с его положениями, стороны производили по паре единиц. Предусматривалось, что Пекин наладит их выпуск на основе переданного китайцам полного комплекта технической документации, включая технологию изготовления двигателей. Как только все условия контракта были выполнены и КНР получила четыре корабля, дальнейшая необходимость в его производстве отпала.

Как отмечают СМИ, "“Зубр” сыграл неоценимую роль в развитии китайских кораблей на воздушной подушке". Дело в том, что Китай пытался создать модель "Тип 726", получившей наименование "Мустанг" и "похожей" на американский LCAC [фактически – "клон"].

Mustang столкнулся с серьезными проблемами на ранней стадии процесса разработки и в какой-то момент она была прекращена […] С получением "Зубра" производство Mustang было восстановлено и начался их массовый выпуск

- поясняют в китайских СМИ, указывая, что на самом деле Пекин в этом корабле интересовали лишь технические данные и технологии строительства судна на воздушной подушке.

Вероятнее всего, имеются ввиду газотурбинные двигатели ДП71 (по украинской классификации – UGT 6000) разработки и производства предприятия "Зоря-Машпроект". Они как раз и ставились на первые образцы "Мустангов".