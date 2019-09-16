Sina: Китай уже давно является мировым лидером по ракетам средней дальности

Мировым и безоговорочным лидером в разработке и производстве баллистических ракет средней дальности является Китай, а не Россия или США, пишет китайское издание Sina. Данное обстоятельство показывает огромнее превосходство Китая над другими странами.

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Катай уже давно опережает Россию и США в разработке и создании баллистических ракет средней дальности, а также в области ядерных технологий, несмотря на то, что эти страны давно занимаются этим. В чем же причина огромного превосходства Китая над Россией и США, задается автор статьи вопросом, почему же Китай обогнал их в области разработки МБР средней дальности?

Дело в том, пишет он, что в 1987 году США и Советский Союз (Россия) подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего уничтожили все имеющиеся у них ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. А так как они (Россия и США) не разрабатывали МБР средней дальности морского и воздушного базирования, то развитие этого вида ракет у них "заморозилось".

В свою очередь, Китай не подписывал никаких договоров и мог без ограничений заниматься разработкой ракет средней дальности, что привело к созданию "прогрессивного, масштабного и полноценного класса баллистических ракет". В пример автор приводит три новейших ракетных комплекса с ракетами средней дальности: "Дунфэн-16", "Дунфэн-21" и "Дунфэн-26".

В заключении автор статьи напоминает, что США вышли из ДРСМД не только потому, что его "нарушала" Россия, но из-за необходимости ответить на разработку баллистических ракет Китаем. В то же время, пока США только начинают испытания наземных установок МБР средней дальности, Китай уже обладает этим классом ракет, способных уничтожить не только авианосные группы ВМС США, но и военную базу на острове Гуам.