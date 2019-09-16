В России назвали два вероятных сценария начала ядерной войны

Военное противостояние России и Соединенных Штатов может закончиться ядерным конфликтом даже в случае нежелания сторон его применять. Существуют еще два вероятных сценария начала ядерной войны. Об этом рассказал руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов, сообщает "РИА Новости".

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По словам академика, ни Россия, ни США не пойдут на преднамеренное применение ядерного оружия в случае конфликта, так как понимают последствия его применения и что победителей в такой войне не будет. Однако существуют еще два вероятных сценария начала ядерного апокалипсиса. По мнению Арбатова, нельзя сбрасывать со счетов обычный технический сбой, в результате которого сработают системы предупреждения о ракетном нападении. В случае, если одна из сторон ответит на ложную тревогу реальным ударом, это может привести к началу полномасштабной ядерной войны. Также к этому может привести не технический сбой, а провокация, устроенная террористами.

Второй сценарий начала ядерной войны подразумевает перерастание локального военного конфликта в глобальный, когда одна сторона, предчувствуя свой проигрыш, применяет тактическое ядерное оружие с целью его деэскалации, но это не останавливает вторую сторону, которая также применяет ядерное оружие.

Та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию. Но в ответ на это применение другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического

- пояснил Арбатов, добавив, что прекращение действия ДРСМД только "усугубляет ситуацию".