Су-35 в обмен на специи: новое предложение Индонезии

Министерство торговли Индонезии предложило новый вариант покрытия части расходов, связанных с приобретением российских Су-35. Это может означать отказ Москвы от "пальмового обмена", что вынуждает Джакарту поискать в своих "закромах" иную продукцию.

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Теперь в качестве нового условия фигурирует оплата части стоимости контракта товарами с высокой добавленной стоимостью, что должно способствовать расширению рынка сбыта обработанной сельскохозяйственной продукции. Переговоры по этому поводу ведутся с послом из РФ Людмилой Воробьевой. Об этом сообщает издание Medcom.

Всего Индонезии за 11 истребителей необходимо заплатить 1,14 млрд. долл. Ожидается, что 50 % из них будут покрыты за счет специй, при этом озвучивается намерение поставлять их в обработанном виде [видимо, в качестве приправ]. Окончательно завершить обсуждение вопроса планируется в текущем году.

Многие предложили, например, продукты из специй […] а не просто сырье

- заявили в министерстве.

Как можно предположить, возможный отказ Москвы от пальмового масла Джакарты вызван переговорами с Малайзией, которая наряду с Индонезией является лидером поставок данного товара на мировой рынок. Однако недавно возникли проблемы с его сбытом в Европе. При этом, как озвучивала российская сторона, РФ готова продать Куала-Лумпуру истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 и даже Су-57.