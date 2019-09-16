Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС

Сверхдальнобойные радары с искусственным интеллектом усилят российские ВКС

В России испытывают "наземный АВАКС" с элементами искусственного интеллекта. Радиолокатор предназначен для дальнего обнаружения воздушных целей, наведения самолетов и зенитных ракет. Современный радар станет главным элементом в автоматизированной системе управления ПВО. Кроме того, он будет интегрирован в АСУ войсками, что позволит в случае необходимости задействовать всю номенклатуру вооружений. Новые РЛС, по мнению экспертов, значительно повысят возможности противовоздушной обороны.

Первые дальние радары уже поступили в воинские соединения Центрального военного округа. В настоящее время они участвуют в учениях, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Характеристики радара пока не разглашаются. Но известно, что новейшая сверхдальнобойная РЛС высокомобильна и используется для непрерывного контроля воздушной обстановки. А по своим возможностям сопоставима с самолетами дальнего обнаружения типа АВАКС.

Такие РЛС с элементами искусственного интеллекта станут основным звеном новой АСУ Воздушно-космических войск. Они способны в автоматическом режиме сопровождать несколько десятков целей. С высокой точностью определять координаты и параметры движения самолетов и ракет. А также "опознавать" все типы летательных аппаратов, учитывать их скорость и месторасположение.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вся полученная информация анализируется в режиме реального времени и передается на центральный командный пункт, где АСУ управления войсками принимает решение, как лучше провести атаку. Дальше она сообщается ударным средствам — ракетным комплексам и истребительной авиации. Зенитчики и летчики получают, помимо информации о цели, еще и рекомендации по выбору вооружения, необходимого для уничтожения летательного аппарата вероятного противника.

Новый радар работает в любую погоду, а также в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы — станция оборудована системой защиты от пассивных и активных помех.

Важно, что данные о радиолокационной обстановке документируются и заносятся в защищенное электронное хранилище. В дальнейшем эту информацию можно использовать в качестве юридического доказательства нарушения государственной границы.

Всё оборудование РЛС размещается на машине высокой проходимости, поэтому комплекс может действовать в условиях бездорожья. Его легко перебросить своим ходом или авиацией в заданный район. Несколько радиолокационных постов, установленных на расстоянии друг от друга, позволяют создать сплошную зону контроля в максимально короткое время.

РЛС сверхдальнего обнаружения типа "Воронеж" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Мобильные сверхдальние РЛС необходимы для наращивания радиолокационного поля систем ПВО, рассказал "Известиям" бывший командующий зенитно-ракетными войсками, генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Такие радиостанции могут "видеть" в радиусе более 600 км, — пояснил эксперт. — Их дальнозоркость увеличивает время, необходимое для принятия решения. То есть можно обдумать свои действия. В современных условиях, когда воздушные бои скоротечны и динамичны, это дает неоспоримое преимущество.

Станцию дальнего обнаружения можно разместить в приграничной полосе, где она будет собирать разведывательную информацию. Это позволит идентифицировать противника — например, определить количество самолетов и высоту полета.

Даже в мирное время такие РЛС, как правило, связаны с АСУ, которая собирает информацию со всех радаров.

Антенная система передающей части РЛС 29Б6 "Контейнер" Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Сейчас Вооруженные силы активно совершенствуют сеть радиолокационных станций. В конце прошлого года завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы РЛС дальнего обнаружения: заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер". А годом ранее заработали три стационарные РЛС сверхдальнего обнаружения типа "Воронеж". После этого по периметру страны было образовано непрерывающееся радиолокационное поле.

Радиолокационнные станции способны засечь баллистические и крылатые ракеты, самолеты, спутники и другие летательные аппараты в режиме реального времени на расстоянии в несколько тысяч километров. Поля их наблюдений пересекаются, что позволяет избежать мертвых зон. Подстраховывать РЛС будут орбитальная группировка спутников и разведка, которая по своим каналам должна заранее выяснить время возможного удара.

Алексей Козаченко, Алексей Рамм