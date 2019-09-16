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16.09.2019
Российская газета

Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео

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В интернете появилось видео с места атаки беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Свидетели выкладывают ролики в соцсетях. Также видео появляется на YouTube.

На некоторых роликах слышны выстрелы и взрывы. Также запечатлено бушующее пламя и поднимающиеся в небо клубы дыма.

Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары. Это негативно отразилось на нефтяной промышленности страны.

По информации телеканала Al Massira ответственность за атаки взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов.



Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
ИТ
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