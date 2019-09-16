Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео
В интернете появилось видео с места атаки беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии.
Свидетели выкладывают ролики в соцсетях. Также видео появляется на YouTube.
На некоторых роликах слышны выстрелы и взрывы. Также запечатлено бушующее пламя и поднимающиеся в небо клубы дыма.
Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары. Это негативно отразилось на нефтяной промышленности страны.
Breaking: something is happening in #Buqayq #SaudiArabia pic.twitter.com/9li7cioHye— Steven nabil (@thestevennabil) 14 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.
По информации телеканала Al Massira ответственность за атаки взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов.
Here's a long video compilation showing different angles of what is supposedly the aftermath of the explosion. pic.twitter.com/HEtaPqu93n— Nate Rosenblatt (@NateRosenblatt) 14 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.
Руслан Мельников
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