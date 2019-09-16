Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео

В интернете появилось видео с места атаки беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Свидетели выкладывают ролики в соцсетях. Также видео появляется на YouTube.

На некоторых роликах слышны выстрелы и взрывы. Также запечатлено бушующее пламя и поднимающиеся в небо клубы дыма.

Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары. Это негативно отразилось на нефтяной промышленности страны.

По информации телеканала Al Massira ответственность за атаки взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов.

Here's a long video compilation showing different angles of what is supposedly the aftermath of the explosion. pic.twitter.com/HEtaPqu93n — Nate Rosenblatt (@NateRosenblatt) 14 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

Руслан Мельников