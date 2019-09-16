В "Роскосмосе" обозначили сроки реализации российской лунной программы

Программа освоения Луны, которая разрабатывается в России, состоит из трех этапов. Их реализация планируется к 2024 году, сообщает в субботу, 14 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

"Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа", — указано в сообщении.

Отмечается, что первый этап будет называться "Вылазка", второй — "Форпост", третий — "База". Вначале космонавты проведут обкатку всех технологий на Международной космической станции. Затем, во время второго этапа, высадятся на Луну и создадут первые элементы посещаемой базы. Целью заключительного этапа является строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов и астрофизической обсерватории.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

Стратегический проект "Изучение и освоение Луны" предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника "Луна-Ресурс-1". Ориентировочно в 2027 году аппарат "Луна-Грунт" должен доставить на Землю лунный грунт.

Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полет к Международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полет вокруг Луны. К 2028 году российские ученые планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.