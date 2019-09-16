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16.09.2019
Lenta.ru

США раскрыли надежность украинских Javelin

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Источник изображения: Фото: US Army / Globallookpress.com

Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из его разработчиков — американская Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", — говорится в сообщении на сайте компании.

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

В сентябре стало известно, что FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов.

В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

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