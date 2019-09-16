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16.09.2019
Российская газета

Радиоактивное цунами: США напугал потенциал подлодок с "Посейдонами"

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Источник изображения: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Американские СМИ следят за российскими подлодками-носителями глубоководных атомных дронов "Посейдон", которых на Западе уже называют "торпедами Апокалипсиса".

Как сообщает The National Interest, планируется, что субмарина "Белгород", предназначенная для "Посейдонов", будет введена в эксплуатацию после испытаний в 2020 году. К ней также должна присоединиться подлодка "Хабаровск", которую тоже вооружат глубоководными атомными беспилотниками.

При этом американское издание сетует на то, что по вполне понятным причинам не удается узнать точные характеристики засекреченного "Посейдона". В публикации говорится, что мощность боеголовки такого атомного подводного беспилотника составляет две мегатонны и описывается принцип его применения.

"Вместо того, чтобы нанести прямой удар по цели, "Посейдон" взрывается под водой, вызывая радиоактивное цунами, способное уничтожить прибрежные города и другую инфраструктуру. Он имеет несколько стратегических преимуществ по сравнению с традиционными межконтинентальными баллистическими ракетами. Если ракета либо находится в неподвижном состоянии, либо летит к своей цели, то "Посейдон" может на несколько недель задерживаться у берегов противника, готовясь к скоординированному удару", - пишет The National Interest.

Также отмечается, что "Посейдон" движется со скоростью 200 километров в час и на глубине до одного километра, а это крайне затрудняет его перехват.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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США
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2020-й год
ЯО
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