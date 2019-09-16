Войти
16.09.2019
Интерфакс-АВН

Российская лунная программа рассчитана до 2040 года - Роскосмос

488
0
0
Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемая в России программа освоения Луны будет состоять из трёх этапов, которые планируется реализовать к 2040 году, сообщает Роскосмос.

"Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа", - говорится в сообщении госкорпорации.

В рамках первого этапа "Вылазка" будет проводиться обкатка всех технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту будет выведен базовый модуль новой станции, а на саму Луну будут отправлены автоматические аппараты "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

Второй этап получил название "Форпост", в ходе него запланирована высадка космонавтов на Луну и создание первых элементов посещаемой базы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
04.09.2019
Мегрэ полон оптимизма
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.09.2017
С протянутой рукой
16.01.2017
Правительство ждет предложений Роскосмоса о судьбе МКС после 2024 года
12.09.2016
"Я предлагаю доработать пилотируемый корабль для лунной экспедиции"
08.07.2011
Последний рейс шаттла оставляет Россию с монополией на космические полеты ("The Wall Street Journal", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52