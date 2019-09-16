Российская лунная программа рассчитана до 2040 года - Роскосмос

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемая в России программа освоения Луны будет состоять из трёх этапов, которые планируется реализовать к 2040 году, сообщает Роскосмос.

"Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа", - говорится в сообщении госкорпорации.

В рамках первого этапа "Вылазка" будет проводиться обкатка всех технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту будет выведен базовый модуль новой станции, а на саму Луну будут отправлены автоматические аппараты "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

Второй этап получил название "Форпост", в ходе него запланирована высадка космонавтов на Луну и создание первых элементов посещаемой базы.