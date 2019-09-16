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16.09.2019
Военное обозрение

В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой

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В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там. Как сообщает "Nplus1", катер создается для боевых пловцов.

Источник изображения: SubSea Craft

Британская компания SubSea Craft представила проект надводного катера, предназначенного для быстрого и скрытного проникновения на территорию противника. Катер способен погружаться под воду и доставлять боевых пловцов по типу подводной лодки. Разработчики позиционируют разработку, как замену заброски подводных диверсантов с помощью подводных лодок или другими способами. Сообщается, что данный способ более безопасен по сравнению с заброской мини-субмаринами, а, что важнее, и дешевле.

Согласно опубликованной информации, катер в надводном положении может развивать скорость более 30 узлов и преодолевать до 250 морских миль. Он вмещает 8 бойцов с полной экипировкой. Переход из надводного положения в подводное занимает до 2-х минут. На какую глубину способен опуститься катер, не сообщается, однако известно, что в подводном положении он способен преодолеть до 25 морских миль со скоростью 8 узлов. Движение под водой обеспечивают два электромотора мощность 20 киловатт каждый. Управление на глубине осуществляется четырьмя винтами.

В надводном положении движение катера обеспечивает дизельный двигатель мощностью 725 л.с. Корпус катера в основном сделан из композитных материалов. Габариты катера также не приводятся, но сообщается, что его можно перевозить транспортными самолетами C-130 Hercules или тяжелыми транспортными вертолетами CH-47 Chinook.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
C-130
CH-47 "Чинук"
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