Турция намерена закупить американские комплексы ПВО Patriot

Турция планирует провести переговоры с США по поводу возможной продажи американских ракетных комплексов Patriot, предполагаемое обсуждение данной темы пройдет между президентом Турции Эрдоганом и лидером США Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом пишет The Hill.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по поводу возможной покупки американских ракетных комплексов Patriot. По его словам, он уже обсудил эту тему с Трампом по телефону и теперь намерен сделать это лично. При этом Эрдоган заявляет, что приобретение российской ЗРС С-400 никоим образом не мешает Турции закупить и американские Patriot, но только в том случае, если их характеристики сравнимы с российской системой.

Я сказал: не важно, сколько … С-400 мы приобретём, мы можем купить у вас определённое количество Patriot. Но я отметил, что мы должны увидеть характеристики, которые по крайней мере сравнимы с С-400

- заявил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что первый раз Анкара отказалась закупать американские комплексы Patriot из-за отказа Вашингтона включить в сделку передачу технологий ракеты.

Отметим, что после покупки Турцией российской ЗРС С-400, США исключили ее из программы производства истребителей пятого поколения F-35, так как опасаются, что С-400 "снимет" всю информацию о новейшем истребителе. В настоящеевремя в Вашингтоне все еще обдумывают, какие меры принять против Анкары из-за этого.

Между тем, Эрдоган выразил уверенность, что обе страны смогут избежать "ошибки" дальнейших санкций, и обе страны могут вернуться к прежнему доверию между ними

Я считаю, что такая страна, как США, не захочет больше вредить своему союзнику Турции. Это неблагоразумно

- заявил он.