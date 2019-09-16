Войти
16.09.2019
Военное обозрение

Турция намерена закупить американские комплексы ПВО Patriot

450
0
0

Турция планирует провести переговоры с США по поводу возможной продажи американских ракетных комплексов Patriot, предполагаемое обсуждение данной темы пройдет между президентом Турции Эрдоганом и лидером США Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом пишет The Hill.

Источник изображения: U.S. Army

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по поводу возможной покупки американских ракетных комплексов Patriot. По его словам, он уже обсудил эту тему с Трампом по телефону и теперь намерен сделать это лично. При этом Эрдоган заявляет, что приобретение российской ЗРС С-400 никоим образом не мешает Турции закупить и американские Patriot, но только в том случае, если их характеристики сравнимы с российской системой.

Я сказал: не важно, сколько … С-400 мы приобретём, мы можем купить у вас определённое количество Patriot. Но я отметил, что мы должны увидеть характеристики, которые по крайней мере сравнимы с С-400

- заявил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что первый раз Анкара отказалась закупать американские комплексы Patriot из-за отказа Вашингтона включить в сделку передачу технологий ракеты.

Отметим, что после покупки Турцией российской ЗРС С-400, США исключили ее из программы производства истребителей пятого поколения F-35, так как опасаются, что С-400 "снимет" всю информацию о новейшем истребителе. В настоящеевремя в Вашингтоне все еще обдумывают, какие меры принять против Анкары из-за этого.

Между тем, Эрдоган выразил уверенность, что обе страны смогут избежать "ошибки" дальнейших санкций, и обе страны могут вернуться к прежнему доверию между ними

Я считаю, что такая страна, как США, не захочет больше вредить своему союзнику Турции. Это неблагоразумно

- заявил он.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
18.07.2019
"Виноват Обама": Трамп запретил туркам летать на F-35
08.07.2019
SIPRI предупредил: угрозы США из-за С-400 пошатнут НАТО (Yeni afak, Турция)
01.07.2019
Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400 - Эрдоган
01.07.2019
Сделка года: Турция узнает секреты С-400
04.04.2019
Турция не отказывается от С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52