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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

ЗРК "Патриот" не смогли защитить нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Приобретенные у США зенитно-ракетные комплексы "Patriot" Саудовской Аравии не справились с налетом йеменских беспилотников, дав возможность последним атаковать два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании "Saudi Aramco".

Местный спутниковый телеканал "аль-Арабия" сообщил о взрывах и пожарах на объектах. Сообщений о жертвах или причинах инцидента не поступало. Возгорание было замечено в Букьяке, недалеко от Даммама, в восточной части королевства.

Ожидается, что в ближайшее время власти Саудовской Аравии выступят с официальным заявлением о причинах инцидента, однако до настоящего момента эр-Рияд сохраняет молчание.

Всего нефтеперерабатывающие заводы атаковало 5 беспилотников "Qasef-K2", запрограммированных на самоуничтожение. Отдельно стоит отметить тот факт, что последним пришлось преодолеть огромное расстояние, прежде чем достигнуть объектов на востоке Саудовской Аравии, сообщает Free News.

Несмотря на огромную рекламную кампанию американских зенитно-ракетных комплексов, на деле они показали крайне низкую эффективность, не сумев отразить атаку нескольких не самых передовых иранских беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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