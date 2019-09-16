Невероятная скорость: в США оценили российскую суперторпеду "Шквал"

Американские СМИ проанализировали возможности российской торпеды "Шквал", способной развивать скорость до 200 узлов или 370 километров в час.

Как пишет The National Interest, в арсенале США нет ничего похожего на это оружие, а скорость "Шквала" издание называет невероятной. Автор публикации подчеркивает, что подобное вооружение способно перевернуть с ног на голову боевые действия на море.

Отмечается, что о "Шквале", разработанном еще в советское время, стало известно лишь в 1990-х годах, и уже тогда торпеда получила высокую оценку. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь физические законы не позволяли надводным или подводным объектам развивать скорость более 50 узлов.

В отличие от обычных торпед, "Шквал" приводит в движение ракетный двигатель, что значительно увеличивает ее скорость. А сопротивление водной среды разработчикам удалось существенно снизить благодаря процессу суперкавитации, превращающему воду в парообразное состояние. Таким образом движение "Шквала" осуществляется в кавитационной полости или паровом пузыре. При этом ядерная боеголовка гарантировала уничтожение цели.

"Торпеда имеет стандартный 533-миллиметровый диаметр и несет боевую часть в 460 фунтов", - говорится в материале. Американское издание пишет, что "Шквал" изначально был спроектирован как средство атаки на подлодки НАТО, доставляющее ядерную боеголовку на "неслыханных ранее скоростях". Такое стремительное оружие должно уничтожить противника, прежде чем тот успеет что-либо предпринять.

"Ранние версии "Шквала" были, по-видимому, неуправляемыми. Новая версия торпеды использует суперкавитацию для спринтерского движения в область нахождения цели, а затем замедляется для точного ее поиска", - отмечает издание.

The National Interest пишет, что такое эффективное оружие разрушает привычную парадигму подводных боевых действий. Торпеда со скоростью 200 узлов способна изменить тактику и сделать подводную войну более смертоносной.

Руслан Мельников