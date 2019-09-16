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16.09.2019
Военное обозрение

Сербская армия вооружается китайскими ударными беспилотниками

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Министерство обороны Сербии закупило ударные беспилотники китайского производства Wing Loong I. В ближайшее время первая партия БЛА поступит на вооружение сербской армии. Об этом сообщает ЦАМТО.

Источник изображения: Chengdu Aircraft Corporation

Как сообщается, всего Сербия в течении 6 месяцев получит 9 БЛА Wing Loong I (также известны как Птеродактиль-1) производства Chengdu Aircraft Corporation с различным вооружением, при этом соглашение подразумевает дополнительный опцион на еще 15 беспилотников. Как заявляют эксперты, это первая крупная поставка военной техники китайского производства на территорию Европы.

В Белграде по поводу приобретенных БЛА китайского производства заявили, что Китай делает высокотехнологичные беспилотники, уступающие только американским. Так же решающим фактором при заключении данного соглашения стала "низкая стоимость при высоких боевых возможностях".

Беспилотник Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) разработан Чэндуским авиационным проектно-исследовательским институтом (CADI) и авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industry Group в Чэнду, и серийно производится с 2009 года. На вооружение НОАК принят под обозначением GJ-1 - Gongji-1. По своим характеристикам сравнимым с американским беспилотником General Atomics MQ-1 Predator.

Wing Loong I имеет взлетный вес до 1150 кг, оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Для аппарата разработаны несколько видов управляемого вооружения. Продолжительность полета - до 20 часов.

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Страны
Китай
Сербия
США
Продукция
MQ-1 Predator
Pterodactyl I
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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