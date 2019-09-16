Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX

Американская компания Bigelow Aerospace отказалась от идеи отправить туристов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX в связи с юридическими сложностями и отсутствием желающих. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает "РИА Новости".

"Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами", — уточнил исполнительный директор компании Роберт Бигелоу. По его словам, отправка туристов на МКС не будет осуществлена, пока NASA не придумает, как "жонглировать" всеми логистическими и нормативными актами.

Кроме того, он подчеркнул, что трудно найти людей, которые готовы заплатить более $50 млн за полет на МКС.

О планах компании отправить 16 туристов на Международную космическую станцию стало известно в начале июня.

Bigelow Aerospace создала три космических надувных модуля. Два из них — Genesis-1 и Genesis-2 — были запущены в 2006 и 2007 годах в сложенном состоянии ракетами-носителями "Днепр". Они были заполнены воздухом на орбите. В 2016 году грузовым кораблем Dragon на МКС был доставлен и заполнен воздухом модуль BEAM, который регулярно посещается экипажем станции.

Также Bigelow Aerospace разработала проект надувного жилого модуля B330 для коммерческой орбитальной станции или для использования на МКС.

В июне сообщалось, что Bigelow Aerospace представила проект лунной базы, на которой сможет жить экипаж из шести астронавтов.