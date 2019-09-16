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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Морпехи Северного флота проводят учения в Арктике

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Морская пехота Северного флота (СФ) совместно с подразделениями ВДВ в рамках учений в районе острова Большевик (архипелаг Северная Земля) уничтожили условных диверсантов, сообщает в субботу пресс-служба СФ.

"Подразделения морской пехоты и ВДВ, выполняющие задачи в составе арктической группировки Северного флота на больших десантных кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога" провели учение по высадке на необорудованное побережье арктического острова и уничтожения условной диверсионно-разведывательной группы противника", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в рамках учений большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" нанёс артиллерийский удар по позициям условного противника по целеуказанию боевых пловцов Кольской флотилии.

"После артиллерийской подготовки к берегу на быстроходных лодках подошла передовая группа морской пехоты, также был высажен десант с вертолётов Ка-27. Личный состав морской пехоты закрепился на береговом плацдарме и обеспечил подход больших десантных кораблей с основными силами", - сообщает СФ.

После десантирования с кораблей экипажи БТР-82А отработали тактику ведения маневренного боя, преследование, блокировку и уничтожение условного противника, сообщает флот.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ка-27
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
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