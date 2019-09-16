В Лондоне прошла оборонная выставка DSEI-2019

Великобритания рассчитывает на взаимодействие со стратегическими партнерами

В Лондоне с 10 по 13 сентября состоялась Международная выставка оборонного и охранного оборудования DSEI-2019 (Defence and Security Equipment International), на которой были продемонстрированы последние достижения в области военных технологий и представлены новейшие разработки в оборонной отрасли и в сфере безопасности. В мероприятии приняли участие оружейные компании и делегации министерств обороны многих стран мира, которые были приглашены в соответствии с рекомендациями английского правительства. В этом году представители более пятидесяти государств встретились в Великобритании по адресу London, ExCeL, док Royal Victoria.

Выставочный центр ExCeL (Exhibition Centre London) в лондонских доках (London Docklands) стал местом проведения международного форума с 2001 года. Выставка проводится каждые два года, а впервые она приняла посетителей в 1999 году.

"Правительство Соединенного Королевства рассчитывает на взаимодействие со стратегическими партнерами, международными делегациями и ведущими оборонными компаниями в рамках глобальной повестки дня в области обороны и безопасности", -заявила Энн-Мари Тревельян, депутат парламента, министр по оборонным закупкам. DSEI тесно сотрудничает с правительственными ведомствами, включая Министерство обороны, назвавшее DSEI "ведущим в мире мероприятием, объединяющим промышленность, вооруженные силы, правительство и международных партнеров". Организатором выставки выступает Clarion Еvents, портфель мероприятий которой в области обороны и безопасности признан ведущим в мире.

На DSEI-2019 были представлены пять ключевых зон – аэрокосмическая, сухопутная, военно-морская, безопасность и совместное применение, где демонстрировались новейшее оборудование и образцы военной техники.

Генерал Кристофер Деверелл, до 2016 года бывший командующим Объединенными вооруженными силами, заявлял, что благодаря этой выставке объединенное командование может оценить достижения и выявить маркетинговые потребности, акцент делается на инновациях и существует ясное понимание необходимости их внедрения.

По мнению устроителей, для Великобритании DSEI является центральной площадкой для изучения рынка вооружений, которая служит "окном" для международной торговли, показывающим, что Англия может предложить.

Помощник начальника штаба ВВС Соединенного королевства Джулиан Болл объявил о необходимости немедленного ответа на создание Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 "Тиумф", берегового ракетного комплекса "Бастион-П" и оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", и на выставке вооружений DSEI-2019 он заявил, что российское оружие "ставит под сомнение возможности Британии", а противостоять угрозам можно коллективными усилиями с помощью применения искусственного интеллекта, разработки новых видов вооружений и тактики ведения военных действий, сообщает ТАСС.

В работе форума приняла участие американская компания Lockheed Martin, которая в Англии имеет свой филиал, участвующий в программе по производству F-35 и обеспечивающий 24000 рабочих мест. А также был представлен целый ряд организаций, которые на официальной странице выставки указаны как спонсоры, среди которых: FLIR Systems Inc – крупнейший поставщик беспилотных наземных транспортных средств, авиационных беспилотных систем. Независимая технологическая компания Cohort plc, специализирующаяся на производстве систем связи и наблюдения, средств РЭБ, кибербезопасности, морских боевых систем. Единственная европейская группа, способная разрабатывать и производить ракеты и ракетные комплексы, представленная MBDA. Она совместно принадлежит французской Airbus (37,5%), английской BAE Systems (37,5%) и итальянской Leonardo (25%), имеющей промышленное присутствие в Королевстве. Британский проект OneWeb, обеспечивающий доступ к Интернету и поддерживающий коммуникационную сеть на базе низкоорбитальных спутников, и многие другие структуры были задействованы на DSEI-2019.

В преддверии выхода Объединенного Королевства из Европейского Союза подобное международное мероприятие предоставляет возможность привлечь ведущих мировых покупателей вооружения и расширить взаимодействие с другими государствами. При этом в некоторых из них действуют режимы, которые обвиняются в нарушении прав человека и несоблюдении международного гуманитарного права, что стало причиной возникновения волны протестов со стороны активистов и политиков Великобритании. Ряд протестных групп проводили митинги в течение недели, предшествовавшей открытию выставки. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что воспользуется любой возможностью, чтобы не допустить повторения мероприятия в будущем, сообщил международный выставочный портал. К слову, до Хана должность мэра в течение двух сроков или 8 лет занимал действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сторонник "жесткого" Brexit и человек, имеющий русские корни. Россию с 2015 года на DSEI не приглашают.

Ирина Дронина