Самолет – невидимка пятого поколения F-35 требует доработки

Стоимость этого самого дорого истребителя США может возрасти

По сообщению Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, Aeronautics несколько дней назад заключила контракт с командованием Военно-воздушных сил США на поставку специализированных запасных частей и испытательного оборудования для модификации самолетов F-35 Lightning II.

Общая сумма контракта, объявленная Министерством обороны, составляет 266,2 миллиона долларов, в соответствии с которым, будут произведены работы по модернизации самолета F-35 Lightning II для Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США. Работы будут производиться на территории корпорации в Форт-Уэрте, а также на 16 базах США и на семи зарубежных объектах. Окончание работ планируется к июлю 2022 года.

В августовском отчете Министерства обороны США сообщается, что стоимость программы военных самолетов F-35 Lightning II вновь возрастет, увеличение объясняется модернизацией программного обеспечения.

В конце этого года или в начале следующего ожидается начало серийного полномасштабного производства F-35, планируется выпускать от 130 и более самолетов в год, что значительно превосходит нынешние показатели.

Ранее Lockheed Martin получила оборонный контракт на 1,8 миллиарда долларов по проектированию и разработке программы F-35 Lightning II. Несмотря на то, что проект по созданию истребителя нового поколения продвигается вперед, нерешенные технические вопросы продолжают возникать. В июне Defense News сообщили, что во время эксплуатационных испытаний самолет все еще сталкивается , по меньшей мере, с 13 серьезными недоработками, включающими скачки давления в кабине, редкие случаи структурных повреждений на сверхзвуковых скоростях и непредсказуемость при выполнении экстремальных маневров – все это ставит под угрозу как жизнь пилота, так и успех полета в целом. В то же время на военных базах в Соединенных Штатах c уже доставленными F-35 возникли определенные сложности из-за высокой стоимости эксплуатации самолетов, нехватки запасных частей и непростого обновления программного обеспечения. Тем не менее, чиновники уверяют общественность, что ничто не помешает программе двигаться вперед. Эта позиция противоречит рекомендациям Счетной палаты США (Government Accountability Office), которая посоветовала решить все основные проблемы до перехода на полномасштабное производство.

С основными неполадками F-35, о которых сообщалось в СМИ и на слушаниях в Конгрессе, казалось бы было покончено. Но действительно ли самый дорогостоящий истребитель Америки готов перейти к следующему этапу и какие новые проблемы могут возникнуть в ходе этого процесса пока неизвестно.

Лина Маякова