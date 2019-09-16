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16.09.2019
ТАСС

Морские пехотинцы Северного флота на учениях ликвидировали условных диверсантов в Арктике

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БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.

В учениях приняли участие экипажи боевых кораблей и личный состав арктической группировки Северного флота на боевой технике БТР-82А

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты и ВДВ, выполняющие задачи в составе арктической группировки Северного флота (СФ) на больших десантных кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога", провели учения по высадке на необорудованное побережье арктического острова и уничтожению условной диверсионно-разведывательной группы противника. Об этом сообщает в субботу пресс-служба СФ в распространенном пресс-релизе.

"Учение состоялось в районе острова Большевик архипелага Северная Земля под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева", - сообщает пресс-служба СФ.

В учениях приняли участие экипажи боевых кораблей и личный состав арктической группировки Северного флота на боевой технике БТР-82А. В общей сложности задействовали три боевых корабля, два вертолета Ка-27, десять единиц бронетехники, два катера и более 500 человек личного состава.

Первыми на берег острова вышли боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии. Они выдали целеуказание для нанесения артиллерийского удара батареей универсального калибра большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" по укрепленным огневым точкам противника. После артиллерийской подготовки к берегу на быстроходных лодках подошла передовая группа морской пехоты, также был высажен десант с вертолетов Ка-27. Личный состав морской пехоты закрепился на береговом плацдарме и обеспечил подход больших десантных кораблей с основными силами.

БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога" впервые в истории отработали подход к побережью острова Большевик и выгрузку боевой техники способом на упор. После выхода из твиндека кораблей экипажи БТР-82А отработали тактику ведения маневренного боя, преследование, блокировку и уничтожение условного противника. В ходе учения личный состав морской пехоты и ВДВ также провел стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

По завершении выполнения учебно-боевых задач на острове Большевик боевая техника была погружена на десантные корабли и арктическая группировка Северного флота взяла курс к острову Уединения в Карском море.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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