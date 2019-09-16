В Польше открыто назвали возможный контракт по F-35 "пропагандистским решением"

В рубрике "Чтиво выходного дня" представляем материал, посвящённый резкой смене настроений в Польше по поводу идеи приобретения F-35 и польской оценке изменений, произошедшей в армии этой страны за последние 30 лет.

Источник изображения: topwar.ru

Накануне "ВО" публиковало материал, в котором сообщало, что в Польше вдруг задались вопросом: стоит ли приобретать 32 истребителя F-35 у США. Стоимость истребителей и двигателей составит для Варшавы около 6,53 млрд долларов. Сегодня польские СМИ публикуют продолжение этой темы со ссылкой на доклад Института Бронислава Коморовского.

Вот материала, касающегося заявлений польского руководства:

Мы даже не знаем точно, по какой цене, каким будет контракт, мы не знаем, какие возможности он нам даёт. Всё это является политическим и пропагандистским решением.

Отмечается, что Польша вошла в состав НАТО, серьёзно переформатировала свою армию за последние годы, на законодательном уровне обеспечивает выполнение натовского устава, не снижая расходы на военный сектор менее 2% ВВП. При этом, как считают у Коморовского, всё это точно не повод тратить миллиарды долларов на заключение сомнительных сделок, даже если эти сделки предлагаются стратегическим партнёром Польши – США.

В то же докладе резкой критике подвергается период управления министерством обороны Антони Мацеревичем. В частности, говорится, что Мацеревич "злоупотреблял властью, находясь на посту министра". Так, указывается на то, как Мацеревич инициировал "общественный контроль армии", а власти пошли на расширение такого контроля и на представителей спецслужб.

Из материала:

Доходило до того, что общественники проверяли "генеалогическое древо" чуть ли не каждого офицера служб безопасности, генерала вооружённых сил. При этом шли консультации с Институтом национальной памяти (на предмет "коммунистического" прошлого военнослужащих).

В докладе говорится, что этот "маразм" привёл к тому, что около 1200 офицеров и генералов, имевших богатый послужной список, покинули службу.

Доклад Института Бронислава Коморовского вызвал широкий общественный резонанс в Польше.

Для справки: Бронислав Коморовский был президентом Польши с 2010 по 2015 годы. В 2000-2001 годах занимал пост министра обороны страны.