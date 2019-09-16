Ил-114 пропишется в индийском небе

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов. Об этом в интервью газете Times of India председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.

Как сообщил Шри Р. Мадхаван, его компания уже заключила соглашение о неразглашении с компанией "Ильюшин" о проведении технического обслуживания Ил-114 для заказчиков Hindustan Aeronautics, как из Индии, так и из соседних государств.

Также директор индийской компании отметил, что российский самолет является идеальной заменой для турбовинтовых самолетов, которые сегодня используются региональными авиакомпаниями. При этом цена Ил-114 на $45 млн ниже, чем у его прямых конкурентов.

Пассажирский самолет Ил-114300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и предназначен для полетов на местных воздушных линиях.