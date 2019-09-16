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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Ил-114 пропишется в индийском небе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов. Об этом в интервью газете Times of India председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.

Как сообщил Шри Р. Мадхаван, его компания уже заключила соглашение о неразглашении с компанией "Ильюшин" о проведении технического обслуживания Ил-114 для заказчиков Hindustan Aeronautics, как из Индии, так и из соседних государств.

Также директор индийской компании отметил, что российский самолет является идеальной заменой для турбовинтовых самолетов, которые сегодня используются региональными авиакомпаниями. При этом цена Ил-114 на $45 млн ниже, чем у его прямых конкурентов.

Пассажирский самолет Ил-114300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и предназначен для полетов на местных воздушных линиях.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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