Российские С-400 несут мир - Эрдоган

Турция должна была пойти на покупку российских систем С-400 для сохранения мира в регионе. Об этом, как сообщает NTV, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сейчас Анкара принимает важные меры в оборонной сфере.

"Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги для мира в регионе. Мы принимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты", - сказал Эрдоган, отметив, что С-400 в Турции будут установлены к апрелю.

16 сентября в Анкаре состоится очередной трёхсторонний саммит по Сирии. Там, как ожидаются, будут затронуты вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией.