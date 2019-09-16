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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Российские С-400 несут мир - Эрдоган

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция должна была пойти на покупку российских систем С-400 для сохранения мира в регионе. Об этом, как сообщает NTV, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сейчас Анкара принимает важные меры в оборонной сфере.

"Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги для мира в регионе. Мы принимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты", - сказал Эрдоган, отметив, что С-400 в Турции будут установлены к апрелю.

16 сентября в Анкаре состоится очередной трёхсторонний саммит по Сирии. Там, как ожидаются, будут затронуты вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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