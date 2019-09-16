Антироссийские санкции должны сохраняться - президент Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисте поспешил сообщить СМИ о своей приверженности санкционной политике Евросоюза (ЕС) в отношении России.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские СМИ сообщили, что Ниинисте возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвавшему ЕС к сохранению курса санкций. Он заявил, что ограничения не оказывают никакого влияния на российскую экономику.

Финский лидер поспешил внести ясность в интерпретацию своих слов, заявив, что санкции должны сохраняться. "Это совершенно ясный вопрос, здесь не должно быть никакого неправильного понимания. А если оно есть, то это делается немного нарочно", - сказал Ниинисте.

Санкции против граждан РФ, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Они регулярно продлеваются на полгода.