Войти
16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Антироссийские санкции должны сохраняться - президент Финляндии

610
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Финляндии Саули Ниинисте поспешил сообщить СМИ о своей приверженности санкционной политике Евросоюза (ЕС) в отношении России.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее российские СМИ сообщили, что Ниинисте возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвавшему ЕС к сохранению курса санкций. Он заявил, что ограничения не оказывают никакого влияния на российскую экономику.

Финский лидер поспешил внести ясность в интерпретацию своих слов, заявив, что санкции должны сохраняться. "Это совершенно ясный вопрос, здесь не должно быть никакого неправильного понимания. А если оно есть, то это делается немного нарочно", - сказал Ниинисте.

Санкции против граждан РФ, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Они регулярно продлеваются на полгода.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
01.11.2018
Экс-глава военной разведки ЕС Георгий Алафузов выступил на конференции ЦАСТ "Огарковские чтения"
02.08.2017
От ссоры из-за санкций выиграет Путин (The Guardian, Великобритания)
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
06.10.2010
Интервью с вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» Василием Константиновым для издания L'usine Nouvelle
03.03.2009
КИЕВ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ РАСПУТЬЕ. Украина Россию потеряла и Запад не приобрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52