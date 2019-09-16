Парадная Т-15 "Армата" оказалась уязвимой

Россияне могут спать спокойно, поскольку "нашу военную технику делают все-таки профессионалы", пишет в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, отреагировавший на критику современных боевых модулей (БМ) российского производства.

Автор, например, прокомментировал незащищенность оборудования боевых машин, принимающих участие в парадах. "Действительно, для показа все так и делается, а вот в реальных боевых действиях вся эта оптика прикрывается специальными автоматическими шторками из металла, стойкого и к пулям, и к осколкам", — утверждает Леонков.

По его мнению, "вероятность попадания шальной пули или осколка в оптику НБМ [необитаемый боевой модуль] достаточна низка, а вот выстрел снайпера действительно опасен". "Боевой модуль — это не дань моде и не бесполезная трата бюджетных денег, а высокотехнологичное изделие, повышающее боевую эффективность мотострелковых подразделений в современном общевойсковом бою", — заключает Леонков.

Ранее в сентябре "Военно-промышленный курьер" написал, что НБМ "Бумеранг-БМ", который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 "Армата", имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые "в лучшем случае закрыты козырьком от дождя".

В августе то же издание сообщало, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.