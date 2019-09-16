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16.09.2019
ТАСС

СМИ: в Неваде испытывают надувные модули, рассчитанные на пятерых астронавтов

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Лунная орбитальная станция Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G)
Художественное изображение перспективной американской окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G).
Источник изображения: НАСА / nasaspaceflight.com

Объем такого модуля - 330 куб. м, что в три раза меньше всех помещений МКС

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Испытания двух надувных модулей Bigelow Aerospace B330, которые могли бы использоваться при полетах на Луну и Марс, проходят в Лас-Вегасе (штат Невада). Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, в рассчитанной на две недели оценке возможностей модулей участвуют восемь членов отряда астронавтов NASA.

В 2016 году компании Bigelow и нескольким другим компаниям NASA предоставило средства на разработку прототипов жилых отсеков для космических полетов для наземных испытаний. "Цель нынешней программы испытаний состоит не в том, чтобы определить лучший проект, а выяснить, что нам подходит, а что нет, - привел Space.com слова руководителя программы испытаний бывшего астронавта NASA Майкла Гернхардта, совершившего четыре полета на "шаттлах". - Сделанные нами выводы будут учтены при подготовке модуля, который будет испытан в полете".

По данным Space.com, модуль может быть автономным, со своей системой жизнеобеспечения и двигательной установкой. Его объем - 330 куб. м, что в три раза меньше всех помещений Международной космической станции, суммарный объем которых составляет 930 куб. м. Модуль рассчитан на пребывание четырех-пяти членов экипажа. Он может быть доставлен на орбиту в компактном контейнере размером около 5 м, а затем уже секции модуля будут заполнены газом.

Компания-изготовитель модуля надеется на то, что NASA примет решение о его использовании при создании окололунной базы Lunar Orbital Gateway в 2022 году. Станцию планируется применять не только для экспедиций на окололунную орбиту, но и как платформу для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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