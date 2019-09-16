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16.09.2019
Военное обозрение

Показана "оригинальная" стрельба из миномёта в армии США

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В сети опубликовано видео с "оригинальной" стрельбой из крупнокалиберного миномёта в одном из подразделений армии США.

Источник изображения: topwar.ru

Миномёт обслуживает отделение американских военных в составе пяти человек: один достаёт мины из ящика и передаёт их второму, тот осуществляет заряжание миномёта, третий работает со стойкой миномёта. Но оригинальность стрельбе придают двое других военнослужащих, занятых в процессе.

Одного из военнослужащих поставили на опорную плиту, причём заставив опуститься "продолжением спины" для сохранения равновесия практически до касания со стволом миномёта. Ещё один в этот момент использует сотоварища в качестве опоры для того, чтобы делать пометки в своём планшете.

По понятным причинам, отдача при выстреле "отзывается" на том американском бойце, который определённым образом "оседлал" миномёт. Видно, как опорная плита подпрыгивает вместе с ногами военнослужащего.

Осуществив несколько выстрелов и сделав пометки в упомянутом планшете, подразделение завершает практические стрельбы. Результат стрельб на видео не продемонстрирован. Военнослужащий, стоявший на равновесия на опорной плите и восседавший на стволе, судя по всему, не пострадал.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
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