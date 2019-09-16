Танки Т-72 и Т-90 ВС Индии получат БОПС индийского производства

Танки Т-72 и Т-90 вооружённых сил Индии в ближайшее время планируется оснастить новыми боеприпасами, которые производятся в самой Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о бронебойных оперённых подкалиберных снарядах - БОПС (APDS) для 125-мм танкового орудия.

Решение о переводе танков Т-72 и Т-90 на местные боеприпасы было принято в ходе заседания Совета по оборонным закупкам.

Председательствовал на этом совете Раджнат Сингх. Ключевым параметром в данном случае выступила программа "Делай в Индии".

Отмечается, что индийская армия имеет несколько модификаций российских танков, включая Т-90С. Также с Россией достигнуты договорённости о закупке 464 танков Т-90МС, которые в Индии назвали "более смертоносными для противника".

Источник изображения: topwar.ru

При этом в ходе совещания была поднята тема задержки со стороны индийских компаний по выполнению оборонного заказа. Так, завод в Авади, который получил право на производство 1 тыс. танков Т-90С по российской лицензии к 2020 году, на сегодняшний день поставил индийской армии не более 400 таких машин. 600 машин за год завод не сумеет поставить в любой случае. В этой связи ищут пути исполнения контракта с РФ по срокам.

Раджнат Сингх призвал индийских промышленников активизировать работу в рамках "совершенствования танков для повышения их летального воздействия в случае боестолкновения с противником". Особым образом была выделена тема использования на Т-72 и Т-90 боеприпасов БОПС (APDS).