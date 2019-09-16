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16.09.2019
Известия.ru

"Роскосмос" перенес старт корабля на МКС с подарками к Новому году

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" на Международную космическую станцию (МКС) перенесли с 20 декабря на 6 декабря.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе "Роскосмоса", корабль доставит космонавтам подарки к Новому году от родных и близких. При этом в госкорпорации не уточнили причину, по которой запуск состоится на две недели раньше срока.

В 2018 году российский космонавт Олег Кононенко, который работал на МКС, остался без новогодних подарков. Гостинцы должен был доставить на орбиту корабль "Союз МС-10", потерпевший крушение ранее в октябре.

В июле космический грузовик "Прогресс МС-12" установил новый рекорд времени полета МКС. Корабль добрался до станции на три минуты быстрее предыдущего "Прогресса", полет которого длился 3 часа 21 минуту.

13 сентября стало известно, что пять японских спутников запустят на орбиту после апреля 2020 года на ракете "Союз-2" с космодрома Байконур.

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Страны
Россия
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Роскосмос
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2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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