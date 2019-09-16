Британские фрегаты типа 31 будут построены группой Babcock

12 cентября 2019 года британская группа Babcock International Group сообщила, что выбрана правительством Великобритании для строительства пяти новых фрегатов типа 31 для Королевского флота. Таким образом возглавляемый Babcock консорциум Babcock Team 31, в который входят также британская проектно-промышленная группа ВМТ, датская компания Odense Maritime Technology (ОМТ) и группа Thales, победил в тендере на проектирование и постройку пяти перспективных британских фрегатов типа 31.

Изображение фрегата проекта Arrowhead 140 консорциума Babcock Team 31, выбранного для строительства по нему пяти фрегатов типа 31 для ВМС Великобритании (с) Babcock

Babcock должна получить контракт стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов на постройку пяти многоцелевых "недорогих" фрегатов типа 31,.обозначаемых также как General Purpose Frigate (GPFF). Официально данное решение пока не объявлено. Присуждение министерством обороны Великобритании победителю тендера контракта ожидается в декабре 2019 года. По планам министерства обороны Великобритании, головной фрегат типа 31 должен войти в состав британского флота уже в 2023 году. а пятый - в 2027 году, хотя вряд ли эти сроки будут выдержаны.

Постройка для ВМС Великобритании пяти фрегатов GPFF (затем обозначенных как тип 31) в качестве более "дешевого" дополнения к восьми строящимся большим многофункциональным фрегатам типа 26, была утверждена в изданном британским правительством в 2015 году Стратегическом обзоре обороны и безопасности (2015 Strategic Defence and Security Review) и в утвержденной в 2017 году Национальной стратегии судостроения (National Shipbuilding Strategy). Проектирование фрегатов типа 31 велось на основе начатого в 2016 году тендера.

Консорциум Babcock Team 31 победил в итоге в тендере с предложенным им проектом фрегата Arrowhead 140. Сам проект Arrowhead 140 разработан на основе созданного ранее при участии ВМТ совместно с ОМТ проекта известных датских фрегатов типа Iver Huitfeldt. В финальном этапе тендера на проектирование и строительство фрегатов типа 31 также принимали участие два конкурирующих альянса - Team Leander во главе с корпорацией ВАЕ Systems (в него входит также верфь Cammell Laird, консорциум предлагал проект фрегата под шифром Leander), а также Atlas Elektronik UK (выступал фактически представительством германского объединения thyssenkrupp Marine Systems, предлагавшего вариант своего проекта МЕКО А200).В декабре 2018 года все три консорциума, допущенные к финальному этапу тендера, получили контракты по 5 млн фунтов каждый от британского министерства обороны на разработку своих эскизных проектов.

Babcock предполагает вести строительство фрегатов типа 31 по выбранному проекту с изготовлением корпусных секций на трех верфях - верфи Babcock Rosyth в Розайте (бывшая военно-морская верфь), Harland and Wolff в Белфасте и Ferguson Marine Engineering в Глазго - со сборкой кораблей в Розайте. Группа Thales выступит поставщиком и интегратором основных систем кораблей.

Фрегат проекта Arrowhead 140 должен иметь полное водоизмещение около 5700 тонн, длину 138,7 м, ширину 19,8 м и осадку 4,8 м. Вооружение корабля составят перспективный противокорабельный ракетный комплекс (опционально; сам тип пока что не выбран ВМС Великобритании), ЗРК Sea Сeptor, 114-мм артиллерийская установка Mk 8, 20-мм зенитный артиллерийский комплекс Phalanx Mk 15, 324-мм торпедные аппараты и вертолет класса Merlin. Особенностью корабля станет наличие помещений для размещения 65-75 человек морской пехоты или спецназа. Радиоэлектронное вооружение корабля составят АСБУ Thales TACTICOS, РЛС Thales SMART-S и NS100, ГАС типа 2087 и комплекс РЭБ Vigile D.

Изображение фрегата проекта Arrowhead 140 консорциума Babcock Team 31, выбранного для строительства по нему пяти фрегатов типа 31 для ВМС Великобритании (с) Babcock

Сравнительное изображение фрегата проекта Arrowhead 140 консорциума Babcock Team 31 (внизу) и его датского прототипа - фрегата типа Iver Huitfeldt.(вверху) (с) www.savetheroyalnavy.org

Предложения на последний этап тендера по постройке фрегатов типа 31 для британского флота (с) www.savetheroyalnavy.org