Японский тендер на новый колесный бронетранспортер

Министерство обороны Японии 10 сентября 2019 года сообщило, что выбрало бронированные машины разработки финской группы Patria и американской корпорации General Dynamics для испытаний в качестве участников тендера на новый колесный бронетранспортер с формулой 8х8 по программе Next Armored Wheeled Vehicle для сухопутных войск Сил самообороны Японии. Patria предоставит свой бронетранспортер AMVXP, а General Dynamics - бронетранспортер LAV 6.0 производства ее канадского отделения General Dynamics Land Systems - Canada (это подтвердили в своих пресс-релизах и обе компании). Министерство обороны Японии закупит по два образца каждого выбранного типа для проведения годичной обширной программы испытаний в Японии, по результатам испытаний и будет сделан окончательный выбор машины.

Прототип-демонстратор колесного бронетранспортера AMVXP финской группы Patria (c) Patria

Третьим участником тендера выступит японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries, которая разработала проект бронетранспортера MAV (Mitsubishi Armored Vehicle) на основе ходовой части производимой ею 26-тонной пушечной колесной (8х8) бронированной машины типа 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle). Прототип-демонстратор БТР MAV был впервые представлен Mitsubishi в 2014 году, и с тех пор построены и испытываются несколько образцов.

Бронетранспортер AMVXP является развитием производимого финской Patria семейства БТР AMV, при этом AMVXP отличается от "базовых" БТР AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. AMVXP впервые был представлен Patria в 2013 году, однако до настоящего времени известные серийные заказы на AMVXP отсутствовали, хотя первым заказчиком планировала выступить Словакия

Производимый General Dynamics Land Systems - Canada.БТР LAV 6.0 представляет собой дальнейшее развитие семейства LAV III (MOWAG Piranha III) и фактически является аналогом получаемой американской армией машины Stryker DVH с училенной противоминной защитой (двойным днищем корпуса). В настоящее время осуществляется модернизация БТР LAV III канадской армии в вариант LAV 6.0, а также канадской армией ззаказано 340 машин LAV 6.0 новой постройки в специальных вариантах.

Программа Next Armored Wheeled Vehicle предназначена для замены в сухопутных войсках Сил самообороны Японии бронетранспортеров типа 96 с колесной формулой 8х8, производившихся корпорацией Komatsu (c 1996 по 2018 годы было изготовлено 389 машин). В японском оборонном бюджете 2019 финансового года на данную программу, включая закупку и испытания образцов БТР, было выделено 2,1 млрд иен. Производство нового выбранного типа БТР будет осуществляться в Японии.

При этом, таким образом, сама Komatsu осталась вне конкурса на новый колесный БТР, хотя с января 2017 года министерство обороны Японии вело испытания разработанных и построенных Komatsu прототипов-демонстраторов такого бронетранспортера.

Колесный бронетранспортер LAV 6.0 канадской армии, производства General Dynamics Land Systems - Canada (с) армия Канады

Первый опытный образец-демонстратор колесного бронетранспортера MAV (Mitsubishi Armored Vehicle) разработки японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, 2015 год (с) Kenji Harada (via snafu-solomon.blogspot.com)