Украинские силовые ведомства получили около 300 БЛА производства компании "Атлон Авиа"
Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в За 4 года ВСУ и СБУ получили около 300 БЛА производства украинской компании "Атлон Авиа"(ВИДЕО,ФОТО)
А1-СМ "Фурия" на HMMWV ВСУ во время военного парада в честь Дня Независимости Украины 24 августа 2018
Частный производитель НПП "Атлон авиа" [Киев] за последние четыре года поставил украинским силовым ведомствам около трех сотен беспилотных аппаратов.
"Вместе всех комплексов, которые были поставлены за эти 4 года, около 100. В среднем в комплекс входит 2-3 самолеты (БЛА)", - сообщил в интервью директор предприятия Артем Вьюнник.
"В целом, мы выполнили около 15 государственных контрактов по поставкам беспилотных авиационных комплексов различного назначения", - добавил он. На Украине 5 ведущих производителей БЛА, между которыми фактически распределен внутреннний рынок госзаказаов силовых ведомств, что позволяет избежать конкуренции. НПП "Атлон авиа" также принимал участие в тендере в Паикстане, ведутся переговоры в Индонезии.
Глава "Атлон Авиа" отметил, что основным заказчиком их продукции являются артиллерийские и ракетные части ВСУ. Именно они уже несколько лет успешно используют аппараты отечественного производства в конфликте на востоке страны (имеется в виду БЛА А1-СМ "Фурия", которые являются представителями класса легких беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня с радиусом действия до 30 км).
"Для артиллерии мы выполнили несколько контрактов. В этом году мы выполняем очередной государственный контракт и вообще подписано дополнительное соглашение на поставку комплексов в будущем году", - рассказал Артем Вьюнник. Всего выполнено 15 госконтрактов, как с ВСУ, так и с Институтом СБУ.
Последняя версия беспилотника А1-СМ "Фурия"
"Мы посчитали, что с отгрузкой в этом году у нас официально поставленных изделий для артиллерии будет более 60 комплексов (то есть 120-180 собственно беспилотников", - добавил он.
Глава "Атлон Авиа" также подчеркнул, что именно его компания стала первой в истории из частных производителей БЛА, кто подписал контракт на поставку беспилотников украинской армии. Также она стала первой, кто заключил и выполнил официальный контракт по ремонту собственных изделий для ВСУ.
Cоставные части беспилотника А1-СМ "Фурия" в цехе НПП "Атлон Авиа"
"Контракт на ремонт он по сути сложнее, чем контракт на поставку. И вот мы уже первый (контракт) выполнили, второй подписали, и в этом году будет выполнен второй контракт на ремонт", - подчеркнул глава украинского предприятия.
Корпуса будущих "Фурий" на предприятии "Атлон Авиа"
Справка: А1-СМ "Фурия" - многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, разработанный ООО "НПП "Атлон Авиа". Он предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью, определения координат цели, корректировки артиллерии, конвоирование.
Впервые был представлен общественности в январе 2015 года.
Состав комплекса:
- 3 беспилотных летательных аппарата;
- дневная и ночная полезная нагрузка;
- наземная станция управления и обработки информации;
- антенны;
- дополнительное оборудование.
Полезная нагрузка - дневная камера, тепловизионная и фотокамеры.
Режим взлета и посадки полуавтоматический автоматический.
Режим полета ручной, полуавтоматический, ручной, полуавтоматический, автономный.
Поддержка спутниковых систем GPS, GLONASS, GALILEO.
БпАК имеет возможность возвращаться в точку взлета без применения спутниковых систем навигации.
Тактико-технические характеристики (А1-СМ)
Тип: летающее крыло
Материалы: стеклоткань, карбон, кевлар
Максимальный взлетный вес: 5,5 кг
Силовая установка:
Двигатель: электрический
Питание: Li-Po / Li-ion батареи до 42000 mAh
Эксплуатационные показатели:
Оперативный радиус: 50 км
Время полета: около 3 ч (нормальные метеоусловия)
Крейсерская скорость: 65 км/ч
Максимальная скорость: 130 км/ч
Дальность полета: до 200 км
Режим полета: ручной, полуавтоматический, автономный
Практический потолок: 2500 м
Способ взлета: эластичная или механическая катапульта
Способ посадки: парашютный (штатно)
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