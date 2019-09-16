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16.09.2019
bmpd.livejournal.com

Украинские силовые ведомства получили около 300 БЛА производства компании "Атлон Авиа"

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в За 4 года ВСУ и СБУ получили около 300 БЛА производства украинской компании "Атлон Авиа"(ВИДЕО,ФОТО)

А1-СМ "Фурия" на HMMWV ВСУ во время военного парада в честь Дня Независимости Украины 24 августа 2018

Частный производитель НПП "Атлон авиа" [Киев] за последние четыре года поставил украинским силовым ведомствам около трех сотен беспилотных аппаратов.

"Вместе всех комплексов, которые были поставлены за эти 4 года, около 100. В среднем в комплекс входит 2-3 самолеты (БЛА)", - сообщил в интервью директор предприятия Артем Вьюнник.

"В целом, мы выполнили около 15 государственных контрактов по поставкам беспилотных авиационных комплексов различного назначения", - добавил он. На Украине 5 ведущих производителей БЛА, между которыми фактически распределен внутреннний рынок госзаказаов силовых ведомств, что позволяет избежать конкуренции. НПП "Атлон авиа" также принимал участие в тендере в Паикстане, ведутся переговоры в Индонезии.

Глава "Атлон Авиа" отметил, что основным заказчиком их продукции являются артиллерийские и ракетные части ВСУ. Именно они уже несколько лет успешно используют аппараты отечественного производства в конфликте на востоке страны (имеется в виду БЛА А1-СМ "Фурия", которые являются представителями класса легких беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня с радиусом действия до 30 км).

"Для артиллерии мы выполнили несколько контрактов. В этом году мы выполняем очередной государственный контракт и вообще подписано дополнительное соглашение на поставку комплексов в будущем году", - рассказал Артем Вьюнник. Всего выполнено 15 госконтрактов, как с ВСУ, так и с Институтом СБУ.

Последняя версия беспилотника А1-СМ "Фурия"

"Мы посчитали, что с отгрузкой в этом году у нас официально поставленных изделий для артиллерии будет более 60 комплексов (то есть 120-180 собственно беспилотников", - добавил он.

Глава "Атлон Авиа" также подчеркнул, что именно его компания стала первой в истории из частных производителей БЛА, кто подписал контракт на поставку беспилотников украинской армии. Также она стала первой, кто заключил и выполнил официальный контракт по ремонту собственных изделий для ВСУ.

Cоставные части беспилотника А1-СМ "Фурия" в цехе НПП "Атлон Авиа"

"Контракт на ремонт он по сути сложнее, чем контракт на поставку. И вот мы уже первый (контракт) выполнили, второй подписали, и в этом году будет выполнен второй контракт на ремонт", - подчеркнул глава украинского предприятия.

Корпуса будущих "Фурий" на предприятии "Атлон Авиа"

Справка: А1-СМ "Фурия" - многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, разработанный ООО "НПП "Атлон Авиа". Он предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью, определения координат цели, корректировки артиллерии, конвоирование.

Впервые был представлен общественности в январе 2015 года.

Состав комплекса:

- 3 беспилотных летательных аппарата;

- дневная и ночная полезная нагрузка;

- наземная станция управления и обработки информации;

- антенны;

- дополнительное оборудование.

Полезная нагрузка - дневная камера, тепловизионная и фотокамеры.

Режим взлета и посадки полуавтоматический автоматический.

Режим полета ручной, полуавтоматический, ручной, полуавтоматический, автономный.

Поддержка спутниковых систем GPS, GLONASS, GALILEO.

БпАК имеет возможность возвращаться в точку взлета без применения спутниковых систем навигации.

Тактико-технические характеристики (А1-СМ)

Тип: летающее крыло

Материалы: стеклоткань, карбон, кевлар

Максимальный взлетный вес: 5,5 кг

Силовая установка:

Двигатель: электрический

Питание: Li-Po / Li-ion батареи до 42000 mAh

Эксплуатационные показатели:

Оперативный радиус: 50 км

Время полета: около 3 ч (нормальные метеоусловия)

Крейсерская скорость: 65 км/ч

Максимальная скорость: 130 км/ч

Дальность полета: до 200 км

Режим полета: ручной, полуавтоматический, автономный

Практический потолок: 2500 м

Способ взлета: эластичная или механическая катапульта

Способ посадки: парашютный (штатно)

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Страны
Индонезия
Украина
Продукция
HMMWV
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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