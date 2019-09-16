Не можем объявить войну России: Турчинов хочет ядерное оружие

Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией

Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Эксперты указали, что если бы Киев объявил Москве войну, то российская армия через четыре дня подошла бы к польской границе, не применяя ядерное оружие.

Украина не будет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, рассказал бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он напомнил, что Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире, и обвинил Москву в захвате украинских территорий.

"Украина в своем пацифистском порыве свое время отказалась от ядерного оружия, поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить России. [Президент России Владимир] Путин говорил, что, если бы [в 2014 году] на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие", - указал бывший украинский силовик.

Он также заявил, что Кремль хочет захватить всю Украину, передает ФАН.

"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза на закате, и мы освободим не только Крым", - поделился своими соображениями Турчинов.

Если бы украинские власти объявили России войну, то подразделения Вооруженных сил РФ уже через четыре дня подошли бы к польской границе со стороны Украины, причем - не применяя ядерное оружие, подчеркнул директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Американцам война на Украине нужна была позарез.

При этом они понимали, что реальная война Украины с Россией закончится гораздо раньше, чем президент США успеет написать пост в твиттере, осуждающий "российскую агрессию". Им нужна была вялотекущая война на долгие годы, не ослабевающий рычаг напряженности у границ России. Они ее получили", - указал эксперт.

Неделей ранее спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине. Он заявил агентству "Укринформ", что к 2020 году Россия якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на [украинском] направлении". По его словам, такие планы будут осуществляться на учениях "Кавказ-2020".

"Одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск", - считает представитель разведки.

Он добавил, что в скором времени Россия завершит формирование трех дивизий около украинской границы.

В июле нынешнего года ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России, передает НСН.

"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", - выразил уверенность генерал.

В начале года бывший тогда начальником Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что

Украина находится под угрозой "вторжения" сразу с трех направлений - с севера, востока и юга.

Генерал тогда обвинил Россию в "стягивании войск".

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ответ на такие заявления назвал Виктора Муженко недалеким человеком.

"Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ. Не государство, а именно народ", - объяснил российский парламентарий.

Он выразил мнение, что угрозу Украине следует ждать со стороны НАТО и Госдепа, которым эта страна "нужна для выполнения специфической роли против России".

В России подчеркивали, что страна никогда не будет ни на кого нападать. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин выражал мнение, что украинские силовики такими высказываниями лишь стремится показать себя защитниками своей родины, но их слова не соответствуют действительности.

Рафаэль Фахрутдинов