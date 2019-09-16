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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Началась эвакуация понтонов после взрыва на полигоне под Северодвинском - губернатор Архангельской области

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Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev

Архангельск. 13 сентября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Архангельской области началась эвакуация понтонов, находящихся на берегу Белого моря после взрыва на полигоне под Северодвинском, сообщил "Интерфаксу" губернатор Архангельской области Игорь Орлов в пятницу.

"Да. Это имущество людей, компаний, которые этим занимаются. Их должны убрать", - сказал Орлов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее власти Архангельской области подтвердили нахождение потенциально опасных объектов на берегу Двинской губы Белого моря. "Администрацией Северодвинска ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов", - сообщалось в ответе пресс-службы правительства Поморья на запрос "Интерфакса" о понтонах, появившихся на побережье после ЧП на военном полигоне.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о результатах проведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, трое военнослужащих получили ранения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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