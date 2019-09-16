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16.09.2019
Lenta.ru

Российские сверхзвуковые "Ониксы" улучшат

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П-800 "Оникс"
П-800 "Оникс".
Источник изображения: Boevaya mashina / Wikimedia

Сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" среднего радиуса действия усовершенствуют, сообщили ТАСС в реутовском "Научно-производственном объединении машиностроения" ("НПО машиностроения").

"Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса", — сказали в НПО. Конкретные характеристики изделия, подлежащие изменению, не уточняются.

В мае гендиректор — генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов заявил, что российские сверхзвуковые крылатые ракеты планируется усовершенствовать путем увеличения их дальности полета и скорости.

Разработка противокорабельного комплекса П-800 "Оникс" началась в 1982 году. На вооружение система принята в 2002 году. В настоящее время максимальная дальность поражения ракеты П-800 "Оникс" составляет 300 километров, тогда как скорость полета (на большой высоте) не превышает 2,5 числа Маха.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
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