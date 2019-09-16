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16.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Ушаков назвал сверхчувствительной тему закупки Турцией истребителей у России

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Возможная закупка Турцией истребителей у России – сверхчувствительная тема, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Эти переговоры касаются сверхчувствительной темы, поэтому сейчас пока преждевременно об этом говорить... Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали. Интерес к этому есть и у турецкий стороны, и у нашей", – сказал Ушаков, передает РИА "Новости".

Он отметил, что на данный момент завершается передача Турции систем С-400.

"В эти дни, завершается передача техники и имущества, связанной с ракетными системами С-400 "Триумф", – заявил Ушаков журналистам.

"Я еще не знаю, это же комплексный вопрос. Там и поставки техники, и подготовка специалистов и так далее. Я бы сейчас не стал называть какие-то конкретные сроки", – сказал Ушаков в ответ на вопрос, на какой стадии находятся переговоры о второй партии С-400 и когда первая заступит на дежурство.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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