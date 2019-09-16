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16.09.2019
Lenta.ru

Россия выбрала создателя замены Ан-2

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Источник изображения: Фото: Илона Хварцкия / РИА Новости

Разработкой легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 займется "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), сообщает РИА Новости, ссылаясь на протокол подведения итогов соответствующего открытого конкурса.

В Минпромторге не стали комментировать данную информацию.

О планах создания замены Ан-2 в ведомстве сообщили в августе. Тогда в качестве основы для разработки перспективного самолета предлагалось использовать одномоторный ТВС-2ДТС "Байкал", изначально построенный в Новосибирске на базе Ан-2. Впоследствии Минпромторг уточнил, что ТВС-2ДТС "Байкал" является экспериментальным образцом воздушного судна, предназначенным для отработки актуальных технологий.

В октябре 2018 года стало известно, что Минобороны поручило УЗГА разработку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтаир".

Согласно условиям Минпромторга, замена Ан-2, предназначенная для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России, должна вмещать от 9 до 14 человек. Разработка летательного аппарата оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Опытный образец для статических испытаний должен быть готов до декабря 2020 года.

Легкий многоцелевой Ан-2 разработан в СССР в 1940-х годах.

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Россия
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Ан-2
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Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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