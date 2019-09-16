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16.09.2019
WarSpot

Италия присоединилась к Team Tempest

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Источник изображения: warspot.ru

Перспективный британский истребитель Tempest получил поддержку из Италии. Вчера, 12 сентября, газета The Telegraph сообщила о том, что эта страна официально вошла в состав Team Tempest.

Италия стала третьей страной, присоединившейся к британской программе разработки перспективного истребителя Tempest. Ранее, в июле текущего года, о вхождении в команду разработки самолёта заявила Швеция.

Макет истребителя Tempest

Источник изображения: telegraph.co.uk

В Team Tempest Италию представят компании Avio Aero, Elettronica, Leonardo и MBDA Italy. Британские подразделения двух последних компаний уже входят в команду разработки. "Мы верим, что совместная работа над Tempest ещё более укрепит технологическую, производственную и профессиональную базу каждой страны, чтобы обеспечить процветание на десятилетия вперед", — заявил генеральный директор Leonardo Алессандро Профьюмо.

В Минобороны Великобритании считают, что самолёты, созданные в рамках программы Tempest, дополнят парк истребителей F-35 и полностью заменят Typhoon. Всего на разработку и постройку действующих прототипов правительство планирует потратить порядка ?2 млрд. Первые "британские истребители нового поколения" в военном ведомстве рассчитывают получить на вооружение к 2035 году.

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Страны
Великобритания
Италия
Швеция
Продукция
F-35
Компании
Leonardo
MBDA
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