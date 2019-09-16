"Сдерживать Россию": за что США платят Украине

Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными

Вашингтон возобновляет военную помощь Киеву. По словам американских законодателей, Украина борется с одним из главных врагов Соединенных Штатов в мире - Россией, и ей необходима поддержка. Дональд Трамп ранее просил своих сотрудников в сфере национальной безопасности пересмотреть программу военного финансирования Украины, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.

Соединенные Штаты снимают запрет на оказание военной помощи Украине в размере $250 млн. Законодатели США убедили Белый дом в том, что этот вопрос жизненно важен для Киева. Об этом пишет издание Defense News.

Ранее Белый дом заморозил оказание финансовой помощи Украине, однако после нескольких недель двухпартийного давления со стороны американских законодателей этот вопрос решен положительно. В Конгрессе США заявили, что финансирование Киева необходимо для "сдерживания России".

Как республиканцы, так и демократы - члены комитета по ассигнованиям на оборону сената США - заявили в четверг, что администрация Дональда Трампа уступила по этому вопросу законодателям в среду вечером. Эта новость появилась на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям на оборону в 2020 финансовом году.

Инициативы президента США Дональда Трампа по временной заморозке военной помощи Украины вызвали гнев со стороны даже тех законодателей, которые обычно являются союзниками главы Белого дома. Речь, в частности, идет о сенаторе-республиканце от штата Южная Каролина Линдси Грэме, который возглавляет подкомитет Сената, занимающийся расходами по обеспечению функционирования Государственного департамента США.

"Мой голос будет самым громким в сенате США, если администрация Дональда Трампа своевременно не окажет военную помощь Украине в 2020 финансовом году", - заявил он.

По словам источников Defense News в конгрессе США, именно Управление по административным и бюджетным вопросам Белого дома сняло запрет на оказание военной помощи Украине. Финансирование в $250 млн предусматривается в рамках инициативы Пентагона по оказанию помощи Киеву в области безопасности. Кроме того, отмечает источник, Украине будет перечислено еще $141,5 млн в виде иностранного военного финансирования, которое готовится отдельно Государственным департаментом.

"Многие в конгрессе США действительно желали, чтобы финансовая поддержка Украины была возобновлена", - заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), еще один союзник Дональда Трампа.

"У меня было много дискуссий с администрацией по этому поводу, они были между мной и, если быть точным, главным администратором", - добавил он.

"Почему вы заморозили военную помощь Украине?" - задавал вопрос сенатор Ричард Дурбин, демократ номер два в сенате США и председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону, обращаясь к администрации Дональда Трампа.

"Это финансирование для страны, которая борется с одним из наших врагов в мире, является для Украины вопросом жизни и смерти", - добавил он.

Тем не менее, сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд отмечал целесообразность решения администрации Дональда Трампа о временной приостановке военной помощи Украине. Он утверждал, что надо было вначале разобраться с результатами выборов нового президента на Украине. Преданность Владимира Зеленского Соединенным Штатам, по его мнению, изначально была под вопросом.

"Вполне разумно, что Соединенные Штаты потратили пару месяцев, чтобы познакомиться с Владимиром Зеленским и его администрацией поближе", - сказал Лэнкфорд, добавив, что он недавно посетил Киев с этой же целью.

"Я думаю, что теперь мы должны двигаться в вопросах оказания помощи Украине быстрее, но при этом нами все же была проявлена должная осмотрительность. В прошлом администрация уже оказывала помощь Киеву поставками летального оружия", - добавил Лэнкфорд.

Об этом же говорил Даниэль Фрид, профессиональный дипломат, работавший как в республиканской, так и в демократической администрациях. По его словам, "новые лидеры Украины, занявшие свои посты в результате свободных и справедливых выборов, заслужили и заслуживают поддержки Америки, а не непонятных сигналов".

Выступая на собрании группы писателей, освещающих вопросы обороны, помощник государственного секретаря США по политическим и военным вопросам Р. Кларк Купер заявил, что в среду вечером конгресс был уведомлен о том, что Украине доступно финансирование в размере $141,5 млн. Эти деньги покрывают расходы на снайперские винтовки, гранатометы и некоторые другие образцы вооружения и военной техники.

Владимир Зеленский в связи с решением США заявил на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), что у Киева прекрасные отношения с Вашингтоном.

"Теперь вместо заблокированных $250 млн - у нас будет $140 млн и $250 млн", - сказал Зеленский.

Что касается подробностей заморозки военной помощи Украине, то президент США Дональд Трамп в августе попросил своих сотрудников в сфере национальной безопасности пересмотреть программу военного финансирования Украины, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. На Капитолийском холме еще тогда такой шаг оценили негативно.

Том Малиновски, демократ от штата Нью-Джерси, который заседает в комитете по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что "большая проблема заключается в том, что Трамп снова демонстрирует себя как актив для России".

В Киеве рассчитывают, что военная помощь Соединенных Штатов со временам будет неуклонно возрастать. К примеру, ранее "Газета.Ru" писала о том, что Украина рассчитывает заменить свой "москитный флот" американскими фрегатами, чтобы стать "субъектом геополитики". А это уже гораздо серьезнее, чем оказание помощи в размере $250 млн.

Если стартует американская программа возрождения ВМС Украины, то передачей в их состав только фрегатов типа "Оливер Хазард Перри" дело, скорее всего, не ограничится.

ЕС и НАТО также могут присоединиться к этому процессу. К примеру, Соединенные Штаты не производят в настоящее время дизельных подводных лодок, столь необходимых ВМС Украины. Однако такие субмарины строят Франция и Германия, многие из проектов которых - с воздухонезависимыми установками. Вполне возможна передача французского и германского подводного секонд-хэнда в боевой состав ВМС Украины. А равно как и всякого другого требуемого корабельного состава - от морских, рейдовых и базовых тральщиков до десантно-высадочных средств.

Отдел "Армия"