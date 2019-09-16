Британия начала разработку артиллерийского снаряда для поражения субмарин

Надводные корабли в скором времени научаться поражать подводные лодки с помощью обычных артиллерийских орудий. Как сообщает Jane’s, компания BAE Systems разрабатывает специальный боеприпас, предназначенный для поражения субмарин.

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Специалисты британской компании BAE Systems начали разработку специального артиллерийского снаряда для 5-дюймовых корабельных орудий (127-мм - прим. ВО), способного поражать подводные лодки. По имеющейся информации, данный боеприпас будет состоять из двух частей: выстреливаемого контейнера и подкалиберного снаряда с основным зарядом.

Предполагается, что после выстрела такого снаряда из обычного орудия, боеприпас, пролетая над подводной целью, отстрелит с помощью небольшого заряда подкалиберный снаряд, который уже с помощью хвостовых рулей направится к воде, где на заранее запрограммированной глубине сработает основной заряд. Других подробностей нового проекта компания не приводит.

Как заявили в компании, в настоящий момент проект, получивший название Kingfisher, находится на стадии эскизной разработки и некоторые детали в дальнейшем могут измениться. Однако в BAE Systems его уже назвали бюджетным решением для уничтожения вражеских субмарин в противовес более дорогим торпедам и минам.

Проект Kingfisher представлен на международной выставке DSEI 2019 в Лондоне. В BAE Systems выразили надежду, что в дальнейшем на разработку обратят внимание военные и компания получит крупный военный заказ на производство данных боеприпасов.