Войти
16.09.2019
Военное обозрение

Британия начала разработку артиллерийского снаряда для поражения субмарин

417
0
0

Надводные корабли в скором времени научаться поражать подводные лодки с помощью обычных артиллерийских орудий. Как сообщает Jane’s, компания BAE Systems разрабатывает специальный боеприпас, предназначенный для поражения субмарин.

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты британской компании BAE Systems начали разработку специального артиллерийского снаряда для 5-дюймовых корабельных орудий (127-мм - прим. ВО), способного поражать подводные лодки. По имеющейся информации, данный боеприпас будет состоять из двух частей: выстреливаемого контейнера и подкалиберного снаряда с основным зарядом.

Предполагается, что после выстрела такого снаряда из обычного орудия, боеприпас, пролетая над подводной целью, отстрелит с помощью небольшого заряда подкалиберный снаряд, который уже с помощью хвостовых рулей направится к воде, где на заранее запрограммированной глубине сработает основной заряд. Других подробностей нового проекта компания не приводит.

Как заявили в компании, в настоящий момент проект, получивший название Kingfisher, находится на стадии эскизной разработки и некоторые детали в дальнейшем могут измениться. Однако в BAE Systems его уже назвали бюджетным решением для уничтожения вражеских субмарин в противовес более дорогим торпедам и минам.

Проект Kingfisher представлен на международной выставке DSEI 2019 в Лондоне. В BAE Systems выразили надежду, что в дальнейшем на разработку обратят внимание военные и компания получит крупный военный заказ на производство данных боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Похожие новости
07.06.2016
PL-01 против «Арматы»: новый танковый пшик Польши
27.05.2016
Инженеры разрабатывают GPS для океана
14.01.2013
Бесконтактный и бесчеловечный
07.07.2009
Британские штурмовики Harrier вернулись из Афганистана
16.06.2009
Саудовская Аравия получила первые истребители Eurofighter Typhoon
22.04.2009
Кибершпионы взломали защиту самого дорогого проекта Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52